AK Parti İl Kadın Kolları yöneticileri Mahmudiye'de ziyaretlerde bulundu

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve beraberindeki partililer, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Ünalır, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2023 hedefleri doğrultusunda saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Mahmudiye İlçe Başkanımız Murat Uçarer ve ilçe teşkilatımızla genç kadın Kaymakamımız Esra Arıtürk’e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduk. Hayatın her alanında kadınlarımızın olması gurur verici. Akabinde ilçe pazarında vatandaşlarımızla sohbet ederek esnafımıza 'hayırlı işler' diledik. Sonrasında, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla Çal Mahalle Muhtarımız Mehmet Nuri Cömert’e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduk. Gönül seferberliği kapsamında kurduğumuz AK Nokta’da gerçekleştirdiğimiz üye çalışmalarımız ve hane ziyaretlerimizle Mahmudiye programlarımızı tamamladık."

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