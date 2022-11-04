Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, trafik sorumluluk bölgesindeki kara yollarında trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahatin sağlanması amacıyla havadan denetim yaptı.

Jandarma Trafik Timlerince icra edilen denetimde, 327 araç kontrol edildi. Emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, sigortası yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesinin kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunmak ve yükü kara yoluna düşecek, değecek şekilde yüklemek gibi ihlallerden 39 araç sürücüsüne toplam 12 bin 717 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimde 3 araç ise trafikten menedildi.

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