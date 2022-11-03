Eskişehir'de polise ateş açan cezaevi firarisi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kendisini takip eden polise ateş ettiği iddiasıyla yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

Hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve kendisini takip eden polislere silahla ateş ettikten sonra yakalanan firari hükümlü Umut K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı Umut K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri dün, Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak'ta cezaevi firarisi Umut K'yi takibe almıştı. Polislere doğru silahla ateş açarak kaçan Umut K, saklandığı evde özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

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