Eskişehir'de asayiş

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, birinci derece sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı yapıldığı belirlenen Akçakaya Mahallesi Gümüşkuyu mevkisine operasyon gerçekleştirdi.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





- Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarıılıca Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramada 665 gram esrar ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 35 bin lira ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli F.U'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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