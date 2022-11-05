Eskişehir'de Tarihi Savaş Sanatları Derneğinin "Milli Dostluk Yarışması" başladı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Tarihi Savaş Sanatları Derneğince düzenlenen "Milli Dostluk Yarışması" başladı.

Odunpazarı Gençlik Merkezi'ndeki organizasyona İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir'den toplam 28 sporcu katılıyor.

Dernek Başkanı Konstantin Horkel, gazetecilere, ulusal ölçekte ilkini 2019 yılında yaptıkları yarışmaya Kovid-19 salgını nedeniyle iki sene ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Amaçlarının savaş sanatlarının sevdirilmesi ve öğretilmesi olduğunu belirten Horkel, dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini dile getirdi.

Horkel, yarışmaya katkıda bulunan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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