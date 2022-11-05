AK Parti İl Başkan Çalışkan'dan Hacı Bektaş Veli Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ziyarette bulundu.

Çalışkan ziyaretinde, Dernek Başkanı Mahsuni Ilgın ile gündemle ilgili sohbette bulundu.



Sivil toplum kuruluşlarının topluma katkısının önemine değinen Çalışkan, "Devletimiz her daim olduğu gibi Alevi kardeşlerimizin yanında. Bu bağlamda, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ettik ve Alevi kardeşlerimizin talep ve önerilerine dair sohbette bulunduk. Hepimiz biriz, beraberiz. Misafirperverlikleri için Dernek Başkanımız Mahsuni Ilgın'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ilgın da Çalışkan ve il yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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