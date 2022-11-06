Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.Ş, A.A.M, A.B, H.K. ile S.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş, A.A.M, A.B. ile H, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.