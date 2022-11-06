Eskişehir'de esnaftan POS cihazıyla alışverişte komisyon oranının düşürülmesi talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de esnaftan POS cihazıyla alışverişte komisyon oranının düşürülmesi talebi

AA

Eskişehir'de esnaftan POS cihazıyla alışverişte komisyon oranının düşürülmesi talebi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, POS cihazıyla esnaftan yapılan alışverişte bankaların aldığı komisyon oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Birsen, yaptığı açıklamada, kentteki bazı esnafın POS cihazı kullanımından uzaklaştığını belirterek, POS cihazlarının işletmelere bankalar tarafından birtakım satış garantileri karşılığında verildiğini, istenen şartlar yerine getirilmediği takdirde bankaların cihazları geri aldığını kaydetti.

Esnafın, bankalar tarafından istenen yüksek komisyonlar karşısında ezildiğini dile getiren Birsen, "Bankalarla esnafın uzlaşarak ortak bir yol bulması gerekiyor. Bankaların komisyon oranlarını düşürmesi, esnaf ve sanatkarın POS cihazlarını daha yaygın şekilde kullanabilmesinin önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

Birsen, esnaf ve sanatkarların zincir mağazalarla rekabet ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zincir mağazalardaki POS cihazı hizmetinin esnaf ve sanatkarda olmaması işletmelerimize gelecek müşteri sayısını mutlaka azaltır. İşletmelerimizde mutlaka POS cihazı kullanmak zorundayız. Bu konuda sıkıntı çeken esnaf ve sanatkarımız, meslek odalarına ve bizlere gelerek şikayetlerini bildirsinler ki olumsuzlukları hep birlikte giderelim ve camlarımızdaki 'kredi kartı geçerli değildir' yazılarını kaldıralım. Komisyon oranlarının yüksek olmasından kaynaklanan olumsuzluğu ortadan kaldırdığımızda sürecin daha iyi olacağını düşünüyorum. Küçük esnaf ve sanatkara destek verilmesi, bu komisyonların azaltılması gerekiyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
AK Parti İl Başkan Çalışkan'dan Hacı Bektaş Veli Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkan Çalışkan'dan Hacı Bektaş Veli ...
Eskişehir'de Tarihi Savaş Sanatları Derneğinin "Milli Dostluk Yarışması" başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de Tarihi Savaş Sanatları Derneğinin "Milli ...
Kaplıcada odadaki esrarı 'Akça' buldu
YEREL HABERLER Kaplıcada odadaki esrarı 'Akça' buldu
Eskişehirli kadın çiftçi ata tohumuyla kuru fasulye üretiyor
YEREL HABERLER Eskişehirli kadın çiftçi ata tohumuyla kuru fasulye ...
Eskişehir'de asayiş
YEREL HABERLER Eskişehir'de asayiş
Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR&#039;DE 22 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'DE 22 FETÖ ŞÜPHELİSİ ...
AK Parti İl Kadın Kolları yöneticileri Mahmudiye'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti İl Kadın Kolları yöneticileri Mahmudiye'de ...
Eskişehir'de 22 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Eskişehir'de 22 FETÖ şüphelisi adliyede
Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli ...
Eskişehir'de 1 kilo 100'er gram doğan ikizler 2,5 ay sonra annelerine kavuştu
YEREL HABERLER Eskişehir'de 1 kilo 100'er gram doğan ikizler 2,5 ay ...
Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı 107 bini aşkın yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı 107 bini aşkın ...
Eskişehir'de çapa motorunun altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de çapa motorunun altında kalan kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.