Eskişehir'de esnaftan POS cihazıyla alışverişte komisyon oranının düşürülmesi talebi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, POS cihazıyla esnaftan yapılan alışverişte bankaların aldığı komisyon oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Birsen, yaptığı açıklamada, kentteki bazı esnafın POS cihazı kullanımından uzaklaştığını belirterek, POS cihazlarının işletmelere bankalar tarafından birtakım satış garantileri karşılığında verildiğini, istenen şartlar yerine getirilmediği takdirde bankaların cihazları geri aldığını kaydetti.

Esnafın, bankalar tarafından istenen yüksek komisyonlar karşısında ezildiğini dile getiren Birsen, "Bankalarla esnafın uzlaşarak ortak bir yol bulması gerekiyor. Bankaların komisyon oranlarını düşürmesi, esnaf ve sanatkarın POS cihazlarını daha yaygın şekilde kullanabilmesinin önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.



Birsen, esnaf ve sanatkarların zincir mağazalarla rekabet ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Zincir mağazalardaki POS cihazı hizmetinin esnaf ve sanatkarda olmaması işletmelerimize gelecek müşteri sayısını mutlaka azaltır. İşletmelerimizde mutlaka POS cihazı kullanmak zorundayız. Bu konuda sıkıntı çeken esnaf ve sanatkarımız, meslek odalarına ve bizlere gelerek şikayetlerini bildirsinler ki olumsuzlukları hep birlikte giderelim ve camlarımızdaki 'kredi kartı geçerli değildir' yazılarını kaldıralım. Komisyon oranlarının yüksek olmasından kaynaklanan olumsuzluğu ortadan kaldırdığımızda sürecin daha iyi olacağını düşünüyorum. Küçük esnaf ve sanatkara destek verilmesi, bu komisyonların azaltılması gerekiyor."

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