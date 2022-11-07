Eskişehir'de bisiklet tutkunları bir araya geldi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Bisiklet Derneği (VELESBİD) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Eskişehir Bisiklet Buluşmaları gerçekleştirildi.

Eskişehir Bisiklet Buluşmaları kapsamında VELESBİD ve Oda Art Galeri işbirliğiyle sanatçı Mustafa Tuğrul'un "Upcycling" isimli heykel sergisi açıldı. VELESBİD Bisiklet Evi'ndeki serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ile sanatseverler katıldı.

Eskişehir Bisiklet Buluşmaları, çeşitli gezginlerin söyleşileri, karnaval bisiklet turu, kabak bisiklet turu, dans gösterisi gibi etkinliklere de iki gün boyunca ev sahipliği yaptı.





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