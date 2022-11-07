Eskişehir'de asayiş

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan yangında, anız bulunan 100 dönümlük alan zarar gördü.

Osmaniye Mahallesi'nde hasadı yapılmış mısır tarlasında M.Ö. tarafından çıkarılan anız yangınında 105 dönüm tarlanın 100 dönümü yandı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürülen yangın olayı ile ilgili şüpheli M.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Kaçak hafriyata ceza



Odunpazarı ilçesinde boş alana kaçak hafriyat döktüğü iddia edilen zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sevinç Mahallesi'ndeki boş alana hafriyat döktüğü iddia edilen K.Ç'yi suçüstü yakaladı.



Şüpheli hakkında "çevre kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.



- Maden ocağından hırsızlık iddiası

Eskişehir'de bir maden ocağından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, maden ocağından hırsızlık yaptığı iddia edilen F.S'yi suç üstü yakaladı.



Gözaltına alınan zanlıya ait motosiklette, kaynak makinası, 12 demir makara, 2 demir mil ile çalıntı malzemeler ele geçirildi.



Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



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