Eskişehir'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları tanıtıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları için hazırlanan tanıtım tırı, Eskişehir'e geldi.

Vilayet Meydanı'nda konuşlanan tanıtım tırı, hazırlıkların ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Görevlilerden kampanyalar hakkında bilgi alan ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle projedeki daireleri görme fırsatı da buldu.

Vali Erol Ayyıldız, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile tırı ziyaret etti.

Ayyıldız, yetkililerden yapılacak konutlarla ilgili bilgi aldı, sanal gerçeklik gözlüğüyle örnek daireyi inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonda yürütülen 250 bin konut için ülkenin her bir yanından çok büyük bir teveccühün bulunduğunu söyledi.

Şu ana kadar 8 milyon civarında bir başvurunun bulunduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi başvuru süresi uzatıldı. Eskişehir'de 2599 konut yapılacak. Bugün bir çok ilimizde kuralar çekilmekte. Yakın zamanda da Eskişehir'de bu kura çekimine dahil olacak. Söz konusu projenin 1800'ü merkezde geriye kalan kısmı ise ilçelerimize ayrılmış durumda. Eskişehir'de şuana kadar 100 binin üzerinde bir başvuru oldu. Odunpazarı ilçesinde ise 3 bin 100'e yakın konutun Mamuca bölgesinde yapımı devam etmekte. 2023-2024 yılı içerisinde de hak sahiplerine evleri teslim edilecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.