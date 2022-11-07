Eskişehir adliye personelinden kan bağış kampanyası

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Adliye Sarayı'nda Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu ve Kızılay Eskişehir İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan kampanya ile 53 kişi kan bağışında bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Kızılay Eskişehir İl Müdürü Egemen Temizsoy ve Eskişehir Kan Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akaoğlu, 5 sedye ve 10 Kızılay personelinin görev aldığı kan bağışı standını ziyaret ederek, bağışında bulunanlara teşekkür etti.



Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, burada yaptığı değerlendirmede, kampanyaya gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Kan bağışında bulunan arkadaşlarımız yaptıkları bağış ile sadece kanlarını değil yardım ve iyiliği de başka insanlara aktarmaktadırlar. Bu nedenle kan bağışında bulunan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.



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