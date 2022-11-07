Eskişehir'de eğitimcilere yönelik "Dijital Güvenlik ve Sosyal Medya Okuryazarlığı" paneli düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından kentteki okul müdürleri ile yetkililerin katılımıyla "Dijital Güvenlik ve Sosyal Medya Okuryazarlığı" paneli düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, AÜ'nin çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, kentteki en önemli değerlerden birinin Anadolu Üniversitesi olduğunu söyledi.

Altun, Eskişehir Valiliği olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitimle ilgili olan biriminin, AÜ'nün yapmış olduğu çalışmalardan en yüksek derecede istifade etmesi için gerekli her türlü faaliyette işbirliği yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Valilik olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, okullarımızı üniversitemizin sunmuş olduğu her türlü hizmetten yararlanması konusunda teşvik ediyoruz. AÜ bünyesinde kurulan SODİGEM çok önemli faaliyetleri bulunuyor."

- "Yapılacak tüm çalışmalara büyük bir önem atfediyoruz"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise içinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki gelişmeleri takip eden köklü dönüşümleri, dijital ve çevrimiçi olanakları en verimli şekilde kullanmayı öğrenirken aynı zamanda bu ortamların barındırdığı riskleri de tartışmayı ve araştırmayı önemsediğini belirtti.

Günlük hayatın birçok alanında vazgeçilmez bir unsur haline gelen dijital araçlar ve sosyal medya ortamların herkesi, özellikle de gençlerin sosyal ilişkilerini düzenleyen ve biçimlendiren etkili bir role sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erdal şunları ifade etti:

"Bu nedenle, dijital araçlar ile çevrimiçi ortamlarda şekillenen iletişim formları ve davranışları son yıllarda pek çok bilimsel araştırmaya da konu oluyor. Bu bağlamda, AÜ olarak 21. yüzyılın dijital yeterlilik ve becerilerine sahip, çevrimiçi olanakları en yüksek düzeyde yetkinlik ile kullanıp, aynı zamanda risklerin de farkında olan bireyler yetiştirmeye çalışıyor ve bu doğrultu da yapılacak tüm çalışmalara büyük bir önem atfediyoruz. SODİGEM tarafından düzenlenen bu panelde, dijital güvenlik ve sosyal medya okuryazarlığı konularında önemli katkılar sunuluyor. Bu kapsamda, 'Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya' ve 'Dijital Güvenlik: Dijital Ortamlarda Güvenle Var Olmak' isimli iki kitap ile dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık konulu broşürler tanıtılacak ve konuklara da dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu kaynakların açık erişime açılması ve en önemli sermayemiz olan genç nesillerin de eğitilmesi amacıyla, hazırlanan eğitim materyallerden Eskişehir’deki okulların ücretsiz faydalanması sağlanacak."

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