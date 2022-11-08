Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla kent merkezindeki iki eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu evler ile eklentilerindeki aramalarda 1 kilo 644 gram esrar, 145,72 gram metamfetamin, 9 uyuşturucu hap ile tabanca ve 100 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen B.Ü. ve A.C.T. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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