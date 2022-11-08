Üç ülkeden öğrenciler su tasarrufu için ortak proje yürütüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'deki 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunun öğrencileri, Yunanistan ve Sırbistan'dan öğrencilerin katılımıyla yürütülen "Su Dostu Okullarla Geleceğe Umut Oluyoruz Projesi" kapsamında su bilinci ve tasarrufuna yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği ve koordinatörlüğünü Türkiye'den Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunun yaptığı projeye Yunanistan'dan Dimotiko Pefka ve Sırbistan'dan Jovan Sterija Popovic okulları ortak oldu.

Su bilinci ve tasarrufuna yönelik farkındalığı artırmak, ortak sorunlara çözüm bulmak ve eğitimin uluslararası boyutunu güçlendirmek amacıyla uygulanan proje kapsamında üç okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Her okuldan 10 öğretmen ve 6 öğrencinin yer aldığı proje kapsamında "Su bilinci ve tasarrufu" çerçevesinde dört ana başlık altında seminer verildi.

- Okullarda yağmur suyu toplama düzenekleri oluşturuldu

Su döngüsü ve su kirliliği deneyleri, yerelde eğitim ve alan gezilerinin yanı sıra atık malzemelerle farklı çalışmalar yapıldı, katılımcılar tarafından drama ve sanat çalışmaları gerçekleştirildi. Projeye ortak okullarda yağmur suyu toplama düzenekleri oluşturuldu.

Projenin son ayağı olan "Türkiye Öğrenci Hareketliliği" doğrultusunda 1-5 Kasım tarihlerinde Sırbistan ve Yunanistan'dan öğrenci ve öğretmenler, proje aktivitelerini gerçekleştirmek için Eskişehir'e geldi.

1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunda bir araya gelen katılımcılar, "Avrupa Su Alanları Haritası" oluşturdu. Oryantiring (yön bulma) çalışmaları ve eğitim gezileri gerçekleştiren misafir öğrencilere projenin amaçlarından biri olan Türk kültürünün tanıtımı için ebru sanatı uygulamalı olarak gösterildi. Okul bahçesindeki etkinlikte, Türk ve misafir ülkelerden gelen öğrenciler birlikte ebru sanatı uygulamaları yaparak keyifli anlar yaşadı.

Okul müdürü Nurettin Ateş, AA muhabirine, proje çerçevesinde Sırbistan ve Yunanistan'daki okullarla stratejik ortaklık yaparak öğrencilerin karşılıklı değişimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin son ayağında Türk kültürünü tanıtmak amacıyla hem kendi öğrencilerine hem de misafir öğrenci ve öğretmenlere ebru sanatını gösterme fırsatı bulduklarını ifade eden Ateş, "Türk kültürünü bu şekilde tanıtmış oluyoruz. Aslında bizim öğrencilerimiz de bu projeler sayesinde yabancı kültürleri tanımış oluyor." dedi.

- "Proje sayesinde suyun önemini anlatmaya çalışıyoruz"

Öğrencilerinin Selanik'te Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret ettiklerine değinen Ateş, "Yunanistan'daki öğrencilerimiz de benzer çalışmalar gerçekleştirdi. Bu projenin gerçekten de Türk kültürünü tanıtmak, Eskişehir'imizi tanıtmak, ülkemizi tanıtmak adına çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Proje sayesinde çocuklarımızın en başta vizyonu genişliyor. Proje sayesinde suyun önemini anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarda su tasarrufu farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü Reyhan Tuna ise su tasarrufu konusunda farkındalığı artırmak için 3 farklı ülke okulunun birlikte çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Sırbistan ve Yunanistan'dan ortaklarımız var. Amacımız etkinliklerle sadece ülkemizde, okulumuzda, yakın çevremizde değil aynı zamanda Avrupa'da da koordinatörlüğünü yaptığımız projeyi yaymaktı. Çok güzel etkinlikler yapıldı. 3 okulda da farkındalık arttı."

Aynı zamanda okullarını ve eğitim sistemini tanıttıklarını dile getiren Tuna, yabancı öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

2. sınıf öğrencisi Hira Harıkan da projedeki misafir öğrencilerle etkinliklere katıldığını ifade ederek, "Bu projede suyumuzu tasarruflu kullanmayı öğrendim. Suyumuzu boşa akıtmamalıyız." dedi.

Yunanistan'dan proje koordinatörü Boura Eirini ise projede Türkiye ve Sırbistan okullarıyla su tasarrufuyla ilgili çalışmalar yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

Sırbistan Jovan Sterija Popovic Okul Müdürü Dejan Pavkovic de Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu ve Türk öğrencilerle su bilinci için önemli farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sırbistan'dan gelen 5. sınıf öğrencisi Masa Jelic de proje etkinliklerinde suyun önemine dikkati çekmeye çalıştıklarını söyledi.

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