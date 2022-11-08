Eskişehir'de düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesine yönelik özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler E.B, Ö.M.E. ile H.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında bir tabanca, 8 fişek ile 253 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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