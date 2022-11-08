Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları bekliyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaklaşık 1400 dönüm alanda inşaat altyapısı tamamlanan Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'nin parsel tahsisleri ve yatırımcı değerlendirmeleri başladı.

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi yağmur suyu, atık su, kanalizasyon, drenaj, içme suyu ve elektrik altyapısı tamamlanırken, üstyapı çalışmalarıyla parsel tahsisine hazır hale getirildi. Yol, temel ve alt temel parke kaplama çalışmaları ve elektrik trafoları kurularak caddelerde sokak lambaları ile aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yaptığı açıklamada, Sivrihisar'ın 30 yıllık hayalini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesini hayata geçirerek, çocuklara ve gelecek nesillere iftiharla emanet edebilecekleri kalıcı bir eser bırakmak istediklerini anlatan Yüzügüllü, şöyle konuştu:

"Sivrihisar'da şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fabrika yeri tahsisi ve fabrikaların OSB imar planına uygun bir şekilde yapılması ve işletilmesi takibi yapılarak Sivrihisar OSB'de üretim ve imalat yapmak isteyen yatırımcı değerlendirmeleri başladı. Uygun görülen yatırımcılara yönetim kurulu kararı ile parsel tahsisi sağlanacak. Türkiye'nin gelecek vizyonunu oluşturacak olan yatırımcıları Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sivrihisar OSB'ye yapılacak yatırımlar yatırım desteği, vergi indirimi, sigorta prim işveren desteğinin yanı sıra ilçe bazlı teşviklerden de yararlanabilecek."

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