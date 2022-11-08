Eskişehir'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis istemi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa S. (46) ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Mustafa S. maktul İsa Demirci'yi öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Demirci ile sadece konuşmak istediğini savunan Mustafa S, "Maktulde silah görünce ben de silahıma davranıp ateş ettim. Amacım tamamen kendimi korumaktı. Pişmanım." dedi.

İsa Demirci'nin eşi Sümeyye Demirci ise 8 yıl önce sanık ile eşi arasında "yol verme" meselesinden kaynaklanın tartışmanın büyüklerin araya girmesiyle yatıştırıldığını belirterek, "Eşimi rahatsız etmeye devam ettiler. Olay günü ise biz arabadayken sanık koşarak aracın yanına geldi ve ateş etti. Bizim arabamızda herhangi bir silah yoktu." diye konuştu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa S'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta, 3 Nisan'da yaşanan tartışmada Mustafa S'nin tabancayla ateş açarak yaraladığı İsa Demirci (32) kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan Mustafa S. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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