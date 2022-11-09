Mihalgazi Belediyesinin turşu fabrikası incelendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi İlçe Belediyesinin ev tipi turşu fabrikasında inceleme yapıldı.



Eskişehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, Türk Standartları Enstitüsü Eskişehir Bölge Müdürü İsmail Kaynarca, BEBKA Eskişehir Koordinatörü Güliz Ünal, Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü ziyaret ederek deneme aşamasında olan belediyeye ait sakarı ev tipi turşu fabrikasında incelemelerde bulundu.



Fabrikayı gezip, işleyiş ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan heyete, Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz de eşlik etti.



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