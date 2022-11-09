Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.



Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan İ.H.Y'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 685 uyuşturucu hap, 2,69 gram esrar, 1,10 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı İ.H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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