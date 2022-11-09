Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, TBB Başkanı Sağkan'ı kabul etti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan'ı kabul etti.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sağkan'a Başsavcısı Yeldan'ı ziyaretinde TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez ve Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Baro Başkan Yardımcısı İzzet Aslan eşlik etti.



Başsavcı Yeldan, ziyarette Eskişehir ve hukuk gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunup, Sağkan ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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