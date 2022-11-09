Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'deki "İl İl AB Buluşmaları" programında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'deki "İl İl AB Buluşmaları" programında konuştu:

AA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'deki "İl İl AB Buluşmaları" programında konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye, Avrupa Birliğine aday bir ülke ve katılım müzakerelerini tamamlayarak Avrupa Birliğine tam üye olmak istiyor. Şu ana kadar biz 16 müzakere faslını açtık, bir faslı kapadık, ancak katılım müzakerelerimizde son dönemde özellikle Kıbrıs ve Doğu Akdeniz, Yunanistan kaynaklı engellemeler var ve katılım müzakere sürecimiz istediğimiz hızda ilerlemiyor." dedi.

Kaymakcı, Eskişehir Valiliğindeki "İl İl AB Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, bu toplantıları, yerel yönetimlerin AB üyelik süreci çerçevesinde hazırlanmaları ve bir aday ülke olarak Türkiye'ye sunulan imkanlardan yararlanmaları amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin, AB'nin 2021-2027 mali işbirliği döneminde 13 programa katılmayı öngördüğünü aktaran Kaymakcı, AB Başkanlığı olarak sundukları eğitim fırsatlarına değindi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin 8 temel boyutunun olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim için temel boyut katılım sürecimizin ilerletilmesi. Türkiye, Avrupa Birliğine aday bir ülke ve katılım müzakerelerini tamamlayarak Avrupa Birliğine tam üye olmak istiyor. Şu ana kadar biz 16 müzakere faslını açtık, bir faslı kapadık, ancak katılım müzakerelerimizde son dönemde özellikle Kıbrıs ve Doğu Akdeniz, Yunanistan kaynaklı engellemeler var ve katılım müzakere sürecimiz istediğimiz hızda ilerlemiyor. Türkiye-AB ilişkilerinin bir başka önemli ayağı Gümrük Birliği. Gümrük Birliği sayesinde biz 1999 yılından bu yana 2,3 trilyon avroluk bir ticaret hacmine ulaştık. Türkiye'nin en büyük, en istikrarlı ve en avantajlı pazarı Avrupa Birliğidir. Türkiye de Avrupa Birliğinin en önemli 6'ncı büyük ekonomik ortağı. Bu veriyi düşünürsek aslında şu anda yaşanılan ekonomik güçlüklerin aşılmasında Gümrük Birliği güncellemesinin ne kadar önemli olduğunu düşünebiliriz."

- "AB'yi üzerimizdeki yükü almaya, paylaşmaya ve hızlı davranmaya davet ediyoruz"

Türkiye-AB ilişkilerinin bir başka ayağının göç konusu olduğunu anlatan Kaymakcı, son dönemde gündeme çok fazla gelen 18 Mart 2016'da yapılan göç anlaşmasıyla aslında bu sürecin büyük ölçüde işbirliğiyle yönetilmeye başlandığını bildirdi.

Kaymakcı, Türkiye'nin üzerine düşenleri yerine getirmiş olmasına rağmen AB tarafında bu konuda gerekli adımların tamamının atılmadığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz engelleme sorumluluğumuzu yerine getirdik ve her şeye rağmen Yunan adalarına yasa dışı geçmiş olan göçmenleri de Mart 2020 tarihine kadar geri almayı sürdürdük ancak Avrupa Birliği tarafında verilen 4 sözden sadece ve sadece bir buçuğu yerine getirildi. Avrupa Birliği Birebir Anlaşması kapsamında Türkiye'nin geri aldığı her bir göçmen için bir Suriyeliyi Türkiye'den aldı. Bu doğru. Ama ikinci sözünde 3+3, 6 milyar avroluk bir fon tahsisi söz konusu olacaktı. Avrupa Birliği şu an itibarıyla bu fonların 4,2 milyarını harcamış durumda. Bizim istediğimiz bu fonların daha hızlı, daha esnek bir şekilde Suriyelilere en kısa zamanda ulaştırılması. Dolayısıyla AB'yi bu konuda bizim üzerimizdeki yükü almaya, yükü paylaşmaya ve hızlı davranmaya davet ediyoruz. Avrupa Birliği, üçüncü söz olarak gönüllü insani kabul programı başlatacaktı.Türkiye'den, üye ülkeler gönüllü olarak Suriyeli kabul edecekti. Maalesef bu program hiç başlatılmadı. Yine Avrupa Birliğinin tutulmayan bir başka sözü de Suriye'nin kuzeyine geri dönüşleri, gönüllü dönüşleri, güvenli dönüşleri teşvik edecek ortak çabalar sergileyecekti AB üyesi ülke. Bu konuda da bizimle işbirliğine yanaşmadılar. Yanaşmadıkları gibi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki harekatlarını eleştirdiler ve hatta bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya kalktı. Tabii bunun sonucunda da biliyorsunuz göç anlaşması Mart 2020'den bu yana tam anlamıyla ve layıkıyla uygulanmıyor. Dolayısıyla bu bizim şu anda bir şekilde yönettiğimiz bir konu. Ama biliyoruz ki gerek iklim değişikliğinin neden olduğu gerek pandeminin neden olduğu düzensiz göç dalgaları önümüzdeki yıllarda hem Türkiye'yi hem de diğer Avrupa ülkelerini zorlayacak dolayısıyla bu alanda işbirliğinin sağlıklı temellere oturtulması aciliyet arz ediyor."

- "FETÖ konusunda Avrupa Birliğinde belli bir bilinç oluşmaya başladı"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Birliği'yle 18 Mart Mutabakatı'nda ele alınan konulardan birinin Türk vatandaşlarının Şengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesi olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin 72 kriterden 66'sını yerine getirdiğini vurguladı.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir başka boyutunun terörle mücadele olduğunu aktaran Kaymakcı, şunları anlattı:

"DAEŞ'la mücadele konusunda AB ile aslında belli bir ortak anlayışımız var. PKK'nın terör örgütü olduğu Avrupa Birliği tarafından kabul ediliyor. FETÖ konusunda Avrupa Birliğinde belli bir bilinç oluşmaya başladı. Ancak bizim istediğimiz ölçüde işbirliğini sağlayamıyoruz ve sağlanamayan bu işbirliği maalesef zaman zaman sıkıntılara da neden oluyor. Bakın bugün Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olmak istiyorlar. Ama ilişkilerimizdeki temel sıkıntılardan biri büyük ölçüde İsveç'in terörle mücadele konusunda bizim beklentilerimizi ve NATO müttefikliğinin gereğini yerine getirecek adımları atma konusundaki tutukluğu. Ama dün çok yararlı bir görüşme gerçekleştirildi, Sayın Cumhurbaşkanımız ve İsveç Başbakanı arasında. Ümit ediyoruz İsveç ve Finlandiya, Madrid Zirvesi öncesi imzaladıkları mutabakattaki taahhütlerini yerine getirirler ve bu iki ülke de bizim de desteklediğimiz NATO Açık Kapı Politikası çerçevesinde en kısa zamanda NATO'ya üye olabilirler."

Kaymakcı, Avrupa Birliği üyelik sürecinin Türkiye'nin müktesebatını ve standartlarını yükseltmeye, Avrupa Ligi'nde rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Üyelik müzakerelerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve Yunanistan'ın tutumuyla çok fazla ilerleme kaydedilemediğini belirten Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Bizim üyelik müzakerelerimizde temel parametreler Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın tutumu. Bunun yanı sıra özellikle bir dönem Sarkozy'nin Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin olarak almış olduğu negatif tutum ve bunun yanı sıra da maalesef 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız hain FETÖ darbe girişiminin Türkiye'yi güvenlik odaklı politikalar izlemeye itmesi. Bu 3 parametre Türkiye'nin katılım sürecinde istediği hızda ilerlemesine fırsat sunmadı. Türkiye buna rağmen bir aday ülkedir. Müzakere eden aday ülkedir. Türkiye reformlarını hızlandırdığı zaman AB üyelik sürecinde de hızlı adımlarla ilerleyecektir."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'yı kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son dönemde insan hareketliliğinin arttığını anlatan Ayyıldız, "Bu hareketliliği yarar haline dönüştüren çok değerli proje, hibe ve eğitim programlarının Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı tarafından desteklenmesi, ilim nerede olursa olsun, onu almaya giden veya ilim insanlarını medeniyetimizin ışıltılı şehirlerine toplayan ecdadımızın mirasının günümüze küçük bir yansıması gibi algılanacağını da düşünüyoruz. Bu anlamda Eskişehir Valiliği olarak bu bilinçle toplumun her kesime hitap eden projelere imza atmaktayız ve atmaya da Bakanlığımızın destekleriyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eskişehir Sanayi Odası'na geçen Kaymakcı, "AB Sürecinde Ekonomik Dönüşüm" konulu çalışma toplantısına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, TBB Başkanı Sağkan'ı kabul etti
YEREL HABERLER Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, TBB Başkanı ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...
Mihalgazi Belediyesinin turşu fabrikası incelendi
YEREL HABERLER Mihalgazi Belediyesinin turşu fabrikası incelendi
Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
24 TV Haber Koordinatörü Ömer Özkök'ün acı günü
YEREL HABERLER 24 TV Haber Koordinatörü Ömer Özkök'ün acı günü
Eskişehir'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla ...
Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları bekliyor
YEREL HABERLER Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları ...
Eskişehir'de düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen asayiş operasyonunda 3 ...
Üç ülkeden öğrenciler su tasarrufu için ortak proje yürütüyor
YEREL HABERLER Üç ülkeden öğrenciler su tasarrufu için ortak proje ...
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Kumar oynarken yakalanan 41 kişiye 74 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 41 kişiye 74 bin lira ceza
Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada kalacak
YEREL HABERLER Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada ...
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ...
Eskişehir'de kumar operasyonunda 41 kişiye para cezası verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de kumar operasyonunda 41 kişiye para ...
Eskişehir'de eğitimcilere yönelik "Dijital Güvenlik ve Sosyal Medya Okuryazarlığı" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de eğitimcilere yönelik "Dijital Güvenlik ...
(Görüntülü) İLK EVİM, İŞ YERİM, İLK EVİM ARSA TANITIM TIR&#039;I ESKİŞEHİR&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü) İLK EVİM, İŞ YERİM, İLK EVİM ARSA TANITIM ...
İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR'ı Eskişehir'de
YEREL HABERLER İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım ...
Eskişehir adliye personelinden kan bağış kampanyası
YEREL HABERLER Eskişehir adliye personelinden kan bağış kampanyası
Eskişehir'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları tanıtıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim ...
Eskişehir'de 13 ayrı iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 13 ayrı iş yerinden ve kurumdan ...
Eskişehir'de asayiş
YEREL HABERLER Eskişehir'de asayiş
Eskişehir'de bisiklet tutkunları bir araya geldi
YEREL HABERLER Eskişehir'de bisiklet tutkunları bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.