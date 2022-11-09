Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.F.B'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 196,17 gram satışa hazır esrar, 10 miligram sıvı uyuşturucu, 4 sentetik uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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