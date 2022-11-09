Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan üç zanlı tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan üç şüpheli gözaltına alındı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen M.E.A, E.T. ile İ.A'yı saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan üç şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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