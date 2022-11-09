Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinden otomobil çaldıkları iddia edilen 2 zanlı, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İmişehir Mahallesi yakınından geçen Eskişehir-Ankara kara yolunda denetim yapan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında terk edilmiş bir otomobilin olduğunu fark etti.

Ekipler aracı incelediği sırada olay yerinde bulunan 2 şüpheli kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler T.Ç. ile R.Ç. gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden çaldıkları araçla Eskişehir'e geldikleri belirlenen şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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