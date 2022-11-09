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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

AA

Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle andı.

Atatürk'ün arkasında inanmış bir halkın gücünü hissederek bağımsızlık meşalesinin ilk ateşini yaktığını, içinde nice destanlar barındıran şanlı kurtuluş mücadelesine liderlik ettiğini belirten Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Ömrünü bu vatana adamış, hayatı boyunca milleti için çalışmış Gazi Mustafa Kemal'e, nereden ilham ve kuvvet aldığı sorulduğunda, 'İlham ve kuvvet kaynağı, milletin ta kendisidir' demiştir. Onun öncülüğünde hür ve müreffeh Türkiye'nin temelleri atılmış, büyük bir dönüşüm ve modernleşme süreci başlatılmıştır. Bu minvalde atılan adımlarla bugün gelinen noktada ülkemiz dünya milletler ailesi içinde saygın ve güçlü bir noktaya gelmiştir. Türk milletinin refahı ve mutluluğu için sürekli yeniyi ve mükemmeli arayan Atatürk, muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefini, tam bağımsızlıktan hiçbir zaman ayrı düşünmemiştir. Mustafa Kemal, barışın ve huzurun şartı olan tam bağımsızlığı da siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam serbestlik olarak tanımlar. Gazi Mustafa Kemal'in, 'En büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye'nin yüzyılı vizyonuyla tam bağımsız bir ülke olarak sürekli daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Yapılan büyük yatırımlarla dünya sıralamasında ön sıralara geçen ülkemiz, adından onurla gururla söz ettirir hale gelmiştir. Yüce Türk milleti ve devleti kararlı yürüyüşünü Atamızın ve onunla birlikte mücadele vermiş tüm silah arkadaşlarının idealleri doğrultusunda sürdürmektedir."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da Atatürk'ün geride miras olarak bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk gençliğini ilelebet muhafaza etmek ve bu değeri korumak Türk milletinin en büyük görevi olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün her daim dünya liderleri arasında anılacağını, ilkelerinin yaşayacağını ve büyük devlet adamlığının dünya milletlerine rehber olacağını ifade eden Günay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler Atatürk'ü görmesek de onun bu vatan için yaptıklarını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün geldiği noktada çok büyük bir emek var. Onun Türk milletine en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak olmuştur. Gerçekleştirdiği devrimler ile Türk milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan bu büyük insan; 'Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar' diyerek kurmuş olduğu Cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir. Bilim ve ilimi her şeyin önünde görerek ülkemizin yarınlara ışık tutacak tek şeyin bu olduğu her zaman dile getirmiştir. İşte, 10 Kasım'lar milletçe tuttuğumuz yasa rağmen; Atatürk'ün fikirlerinin daha iyi anlaşıldığı ve uygulandığı günler olmalıdır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü minnet ve özlemle andığını belirtti.

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni var etmek için hayatını adadığına değinen Büyükerşen, şunları kaydetti:

"Hayatını adadığı bu devlet sayesinde hür ve bağımsız birer Cumhuriyet vatandaşı olarak hayatlarımızı sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz her şeyi ona borçluyuz. Bize düşen sahip olduklarımızın kıymetini bilip, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitimi, sağlığı ve insan gücüyle daha güçlü, daha büyük bir Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaktır. Onun da defalarca yinelediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Dünyanın tüm mazlum ve sömürülen uluslarına örnek olan ulusal bağımsızlık savaşımız sonrasında kurulan bu devlet, bugün de dimdik ayaktadır. Sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Fikirlerinden, eserlerinden ve cesaretinden aldığımız güçle yolundan hiç ayrılmadan ilerlerken, bizim için dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da zaman daima Atatürk'ü gösterecektir. Bizlerin görevi, ulusumuzun ebedi Başkomutanı Atatürk'ün izinde, ülkemizin aydınlık geleceğine yürümeye asla vazgeçmeden devam etmek ve ülkemiz için çok çalışmaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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