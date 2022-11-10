Eskişehir'de "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki Kredi ve Yurtlar (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü işbirliğinde, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, Eskişehir'de Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda tatbikat düzenlendi.

Tatbikata, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, AFAD İl Müdürü Recep Bayar ile diğer ilgililer katıldı.

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