"Fabrika" gibi meslek lisesi, cam suyu ve antifriz de üretecek

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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Kimyasal Ürün Atölyesi'nde temizlik malzemesi üreten öğrenciler ve öğretmenler, cam suyu ve antifriz de imal edecek.

Okulun Kimya Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde eylül ayı itibarıyla yer ve yüzey temizleyici, sıvı el sabunu, çamaşır suyu gibi temizlik malzemeleri üretmeye başladı.

"Esgazi" adıyla marka tescili yapılan temizlik malzemesi üretimini artırmayı hedefleyen idareci ve öğretmenler, cam suyu, antifriz gibi kimyasalları da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üretimde 4 öğretmen, bir teknisyen ve 23 öğrenci görev alıyor.

Okul müdürü Sırrı Kabadayı, AA muhabirine, atölyelerinde Kovid-19 salgını sürecinde el ve yüzey dezenfektanı ürettiklerini söyledi.

Özellikle temizlik ürünlerinde epey yol katettiklerini belirten Kabadayı, "Yer ve yüzey temizleyici, el sıvı sabunu, köpüklü çamaşır suyu ve benzeri tüm temizlik ürünlerini üretmeye başladık. Aylık kapasitemiz yaklaşık 100 ton. Geçtiğimiz ay 17 ton temizlik malzemesi üretimi gerçekleştirdik. Daha farklı ürünler de ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte cam suyu, antifriz gibi farklı ürünleri de piyasaya süreceğiz." diye konuştu.

- "Eskişehir'deki yaklaşık 400 okulun 250'sine ürün gönderdik"

Kabadayı, ürünlerini Eskişehir'deki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarına döner sermaye işletmeleri vasıtasıyla pazarladıklarını dile getirdi.

"Eskişehir'deki yaklaşık 400 okulun 250'sine ürün gönderdik." diyen Kabadayı, hem bu sayıyı hem de aylık 100 ton hatta bundan fazlasını üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

En kaliteli ürünü en ucuz fiyatla pazarlama amacında olduklarını anlatan Kabadayı, nitelikli eğitim için kaliteli ürünlerin kullanılmasında kendilerinin de var olduğunu bildirdi.

Sırrı Kabadayı, gelecekte tüm kamu kurumlarının ihtiyacı olan temizlik ürünlerini imal etmek istedikleri bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Eskişehir'in tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını, ürettiğimiz ürünleri almaya davet ediyorum. Farklı ürünlerle öğrencilerimizin imalatı görmelerini, gelecekte daha iyi kimyacı olmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimizi sektörün beklentisi içinde olduğu nitelikli teknik elemanlar olarak yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre'ye bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."

- "Dolum, etiketleme, karıştırma, çözelti hazırlama gibi deneyimleri kazanıyorlar"

Okulun Kimya Teknoloji Alanı Şefi olan Hakan Çalışkan da Kimya Bölümü öğrencilerinin ders içeriklerini öğrenirken aynı zamanda üretim yaptığını belirtti.

Öğrencilerin atölyede uygulamalı olarak bilgi edindiğine değinen Çalışkan, "Öğrencilerimizi derslerine engel olmayacak şekilde dönüşümlü olarak atölyeye alıyoruz. Müfredat kapsamında sanayi kimyası ve enstrümantal analiz dersimiz var. Öğrencilerimiz dolum, etiketleme, karıştırma, çözelti hazırlama gibi deneyimleri kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Kimya Bölümü 11. sınıf öğrencisi Muhammed Akkaya ise Kimyasal Ürün Atölyesi'nin adeta evleri gibi olduğunu belirterek, burada öğrendikleri mesleki pratikler sayesinde geleceğe hazırlandıklarını söyledi.

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