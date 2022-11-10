AK Parti'li Gücüyener'den merkez ilçe belediye başkanlarına eleştiri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Gücüyener'den merkez ilçe belediye başkanlarına eleştiri

AA

AK Parti'li Gücüyener'den merkez ilçe belediye başkanlarına eleştiri

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, merkez ilçe belediye başkanlarına eleştirilerde bulundu.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehirlilerin şehir merkezindeki iki ilçenin CHP'li belediye başkanlarına 5 yıllık yetki verdiğini belirtti.

Belediye başkanlarının bu süreyi hizmet etmek için değil büyükşehir belediye başkanı olma planları yapmak için kullandığını savunan Gücüyener, "Şehirde yaşayanların hizmete ihtiyacı var. Belediyelerin görevleri var. Belediye başkanlarına bu görevler yerine getirilsin, şehir hizmet alsın, kalkınsın diye yetki verildi. CHP'li belediye başkanları ise yine CHP'li büyükşehir belediye başkanı sonrasını planlamaktan görevlerini yapmaya fırsat bulamıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak, AK Parti'nin ancak hizmette yarışacağını vurgulayan Gücüyener, şunları kaydetti:

"Mevcut belediye başkanları da birbirleriyle değil hizmet etmekle uğraşsınlar. Harcadıkları zaman şehrin zamanı, harcadıkları kaynak şehirde yaşayanların kaynağı. Kullandıkları sıfatlar emanet. Bahaneler üretmekten arda kalan zamanda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sonrasını planlıyorlar. Evet Büyükerşen'in bu şehre verebileceği hiçbir şey kalmadı. Eskişehir halkı bu şehri ona emanet etmeyecek. Fakat emanetin sahibi 'ayak oyunlarında en başarılı olan' da olmayacak. Bunu bilip hizmette yarışmak en doğrusu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ARDA&#039;NIN SİLAHLI KAVGADA ÖLDÜRÜLMESİNDE 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARDA'NIN SİLAHLI KAVGADA ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR&#039;DE 10 KASIM ANMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'DE 10 KASIM ANMASI
(Görüntülü) İŞÇİLER AĞAÇLARDAN DÖKÜLEN YAPRAKLARLA &#039;MİNNETLE ANIYORUZ&#039; YAZDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İŞÇİLER AĞAÇLARDAN DÖKÜLEN YAPRAKLARLA ...
Eskişehir'de 10 Kasım anması
YEREL HABERLER Eskişehir'de 10 Kasım anması
Gökbey helikopterinde kullanılacak turboşaft motoru aksesuar dişli kutusu TEI'ye teslim edildi
YEREL HABERLER Gökbey helikopterinde kullanılacak turboşaft motoru ...
İşçiler ağaçlardan dökülen yapraklarla 'Minnetle anıyoruz' yazdı
YEREL HABERLER İşçiler ağaçlardan dökülen yapraklarla 'Minnetle ...
"Fabrika" gibi meslek lisesi, cam suyu ve antifriz de üretecek
YEREL HABERLER "Fabrika" gibi meslek lisesi, cam suyu ve antifriz de ...
Eskişehir'de "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" ...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'de "AB Süreci" konulu konferansa katıldı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'de "AB ...
Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
YEREL HABERLER Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
Yaralı akbaba ve atmaca, tedavilerinin ardından doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaralı akbaba ve atmaca, tedavilerinin ardından ...
Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 kişi ...
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü/ Fotoğraf
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü/ Fotoğraf
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan üç zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan üç ...
(Görüntülü)BAKAN YARDIMCISI KAYMAKCI: MÜZAKERE SÜRECİMİZ İSTEDİĞİMİZ HIZDA İLERLEMİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN YARDIMCISI KAYMAKCI: MÜZAKERE ...
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'deki "İl İl AB Buluşmaları" programında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'deki ...
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, TBB Başkanı Sağkan'ı kabul etti
YEREL HABERLER Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, TBB Başkanı ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...
Mihalgazi Belediyesinin turşu fabrikası incelendi
YEREL HABERLER Mihalgazi Belediyesinin turşu fabrikası incelendi
Eskişehir'de kavgada işlenen cinayetin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de kavgada işlenen cinayetin 3 şüphelisi ...
Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.