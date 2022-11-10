AK Parti'li Gücüyener'den merkez ilçe belediye başkanlarına eleştiri

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, merkez ilçe belediye başkanlarına eleştirilerde bulundu.



Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehirlilerin şehir merkezindeki iki ilçenin CHP'li belediye başkanlarına 5 yıllık yetki verdiğini belirtti.



Belediye başkanlarının bu süreyi hizmet etmek için değil büyükşehir belediye başkanı olma planları yapmak için kullandığını savunan Gücüyener, "Şehirde yaşayanların hizmete ihtiyacı var. Belediyelerin görevleri var. Belediye başkanlarına bu görevler yerine getirilsin, şehir hizmet alsın, kalkınsın diye yetki verildi. CHP'li belediye başkanları ise yine CHP'li büyükşehir belediye başkanı sonrasını planlamaktan görevlerini yapmaya fırsat bulamıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak, AK Parti'nin ancak hizmette yarışacağını vurgulayan Gücüyener, şunları kaydetti:

"Mevcut belediye başkanları da birbirleriyle değil hizmet etmekle uğraşsınlar. Harcadıkları zaman şehrin zamanı, harcadıkları kaynak şehirde yaşayanların kaynağı. Kullandıkları sıfatlar emanet. Bahaneler üretmekten arda kalan zamanda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sonrasını planlıyorlar. Evet Büyükerşen'in bu şehre verebileceği hiçbir şey kalmadı. Eskişehir halkı bu şehri ona emanet etmeyecek. Fakat emanetin sahibi 'ayak oyunlarında en başarılı olan' da olmayacak. Bunu bilip hizmette yarışmak en doğrusu."

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