Eskişehir'de özel eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik "Gönül Bağı Projesi" tanıtıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği, özel eğitim öğrencilerin velilerine yönelik hazırlanan "Gönül Bağı Projesi"nin tanıtım toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol Ayyıldız himayelerinde hazırlanan, özel gereksinimli çocuğa sahip anne ve babaların dahil edileceği projenin tanıtım toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi.

Proje kapsamında özel çocuğa sahip anne ve babaların moral ve motivasyonlarını artırabilmek ve kendilerine zaman ayırabilmelerini sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, sportif etkinlikler, belirli aralıklarla toplantılar yapılacak. Doğa yürüyüşleri düzenlenecek, ailelerden gelecek istek ve öneriler doğrultusunda ilgi ve hobilerine yönelik kursların açılacak.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Vali Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, anlamlı bir projenin tanıtımına katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Projenin iyi niyetle her yönüyle düşünülerek istişareler sonucu hazırlanmış bir çalışma olduğunu kaydeden Ayyıldız, "Bu anlamlı projeye ve diğer projelere ilimizde emek veren herkese bir anne, bir kadın olarak çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, projeyle özel gereksinimli evlatları için kendilerini ihmal eden, çocuklarının öz bakım, eğitim süreçleri, sağlık problemleri ve gelecek kaygıları gibi sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan anne ve babalara yardımcı olmayı amaçladıklarına değinerek, "Özel gereksinimli çocuğu olan aileler ile daha etkin iletişim ve gönül bağının kurulması, yaşadıkları sorunların paylaşılması, bu sorunlarla başa çıkmalarının sağlanması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir. Ailelerin dayanıklılıklarını artırmak, ihtiyaçlarını belirlemek, ailelerin direnç kazanabileceği süreç yönetimleri gücüne sahip olmalarına destek olmak, moral ve motivasyonlarını artırmak, onlarla birlikte biz de varız demek projenin temel amaçlarındandır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, kurum müdürleri ve diğer ilgililer ile özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı.

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