GÜNCELLEME - Eskişehir'de kavgada işlenen cinayetin 3 şüphelisinden biri tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, silahlı kavgada bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Akarbaşı Mahallesi'ndeki kavgada Arda Yıldız'ı öldürdüğü iddia edilen Can Deniz G'nin (27) ardından, olay sırasında yanında bulunan Halil C. (35) ve Arafat A. (33) da yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüphelilerden Arafat A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Can Deniz G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Halil C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 8 Kasım Salı gecesi, Can Deniz G. ile Arda Yıldız (23) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Can Deniz G. tarafından yanında bulunan tabancayla açıldığı öne sürülen ateş sonucu Yıldız hayatını kaybetmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Can Deniz G'yi, Eskibağlar Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakalamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.