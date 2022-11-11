Eskişehir'de esnafa kredi destekleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de esnafa kredi destekleri devam ediyor

AA

Eskişehir'de esnafa kredi destekleri devam ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnafa yönelik kredi desteği sürüyor.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Er, yaptığı açıklamada, kooperatifleri aracılığıyla ocak ayından bugüne kadar 850 esnafın 295 milyon lira kredi kullandığını anlattı.

Şu anda bekleyen 200'ün üzerinde kredi talebinin olduğunu ifade eden Er, şu bilgileri verdi:

"Esnaf kredilerinde faiz oranı 11 Ekim'de 9,5'tan 7,5'a indirildi. Kredi limitleri de 350 bin liradan 500 bin liraya yükseltildi. Bu oran sıfır araç ve iş yeri alacak esnaf için de 1,5 milyon liraya çıkartıldı. 11 Ekim'den bu yana da 350 esnafımız kredi başvurusunda bulunmuş, bunların 150'si kredi kullanmış. Yıllardan beri bu görevi yürütüyorum, böyle bir talep görmedim. Yetişemiyoruz. Plasman konusunda sıkıntılarımız var. Hiç kimseye ayrım yapmadan, kredileri vermek için uğraşıyoruz. Sistemden talep edilen kredileri insan ayrımı yapmadan veriyoruz. Bu rakamlar, Eskişehir esnafına dağıtılan rakamlar. Böyle bir kredi dünyada yok. 4-5 yıl ödemeli, vadeli. Esnafımızdan temennimiz, bu kredilerin geri dönüşünün güzel olmasıdır. Bu kapı esnafa her zaman açık kalsın."

Eskişehir Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Cantek ise ocak ayından beri 1013 esnafın 220 milyon 487 bin 600 lira kredi kullandığını belirterek, "851 de başvurumuz bekliyor. Kredi faizlerinin düşürülüp limitlerinin artırıldığı 11 Ekim'den bu yana da 612 esnaf kredi başvurusunda bulundu. Bunların 120'si 29 milyon 100 bin lira kredi kullandı." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: ...
Telefonlarına banka uygulaması yükledikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon
YEREL HABERLER Telefonlarına banka uygulaması yükledikleri kişileri ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de kavgada işlenen cinayetin 3 şüphelisinden biri tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de kavgada işlenen cinayetin 3 ...
Eskişehir'de özel eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik "Gönül Bağı Projesi" tanıtıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de özel eğitim öğrencilerinin velilerine ...
AK Parti'li Gücüyener'den merkez ilçe belediye başkanlarına eleştiri
YEREL HABERLER AK Parti'li Gücüyener'den merkez ilçe belediye ...
(Görüntülü) ARDA&#039;NIN SİLAHLI KAVGADA ÖLDÜRÜLMESİNDE 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARDA'NIN SİLAHLI KAVGADA ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR&#039;DE 10 KASIM ANMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'DE 10 KASIM ANMASI
(Görüntülü) İŞÇİLER AĞAÇLARDAN DÖKÜLEN YAPRAKLARLA &#039;MİNNETLE ANIYORUZ&#039; YAZDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İŞÇİLER AĞAÇLARDAN DÖKÜLEN YAPRAKLARLA ...
Eskişehir'de 10 Kasım anması
YEREL HABERLER Eskişehir'de 10 Kasım anması
Gökbey helikopterinde kullanılacak turboşaft motoru aksesuar dişli kutusu TEI'ye teslim edildi
YEREL HABERLER Gökbey helikopterinde kullanılacak turboşaft motoru ...
İşçiler ağaçlardan dökülen yapraklarla 'Minnetle anıyoruz' yazdı
YEREL HABERLER İşçiler ağaçlardan dökülen yapraklarla 'Minnetle ...
"Fabrika" gibi meslek lisesi, cam suyu ve antifriz de üretecek
YEREL HABERLER "Fabrika" gibi meslek lisesi, cam suyu ve antifriz de ...
Eskişehir'de "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" ...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'de "AB Süreci" konulu konferansa katıldı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'de "AB ...
Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
YEREL HABERLER Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
Yaralı akbaba ve atmaca, tedavilerinin ardından doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaralı akbaba ve atmaca, tedavilerinin ardından ...
Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 kişi ...
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü/ Fotoğraf
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü/ Fotoğraf
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan üç zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan üç ...
(Görüntülü)BAKAN YARDIMCISI KAYMAKCI: MÜZAKERE SÜRECİMİZ İSTEDİĞİMİZ HIZDA İLERLEMİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN YARDIMCISI KAYMAKCI: MÜZAKERE ...
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'deki "İl İl AB Buluşmaları" programında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Eskişehir'deki ...
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.