Eskişehir'de esnafa kredi destekleri devam ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnafa yönelik kredi desteği sürüyor.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Er, yaptığı açıklamada, kooperatifleri aracılığıyla ocak ayından bugüne kadar 850 esnafın 295 milyon lira kredi kullandığını anlattı.

Şu anda bekleyen 200'ün üzerinde kredi talebinin olduğunu ifade eden Er, şu bilgileri verdi:

"Esnaf kredilerinde faiz oranı 11 Ekim'de 9,5'tan 7,5'a indirildi. Kredi limitleri de 350 bin liradan 500 bin liraya yükseltildi. Bu oran sıfır araç ve iş yeri alacak esnaf için de 1,5 milyon liraya çıkartıldı. 11 Ekim'den bu yana da 350 esnafımız kredi başvurusunda bulunmuş, bunların 150'si kredi kullanmış. Yıllardan beri bu görevi yürütüyorum, böyle bir talep görmedim. Yetişemiyoruz. Plasman konusunda sıkıntılarımız var. Hiç kimseye ayrım yapmadan, kredileri vermek için uğraşıyoruz. Sistemden talep edilen kredileri insan ayrımı yapmadan veriyoruz. Bu rakamlar, Eskişehir esnafına dağıtılan rakamlar. Böyle bir kredi dünyada yok. 4-5 yıl ödemeli, vadeli. Esnafımızdan temennimiz, bu kredilerin geri dönüşünün güzel olmasıdır. Bu kapı esnafa her zaman açık kalsın."

Eskişehir Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Cantek ise ocak ayından beri 1013 esnafın 220 milyon 487 bin 600 lira kredi kullandığını belirterek, "851 de başvurumuz bekliyor. Kredi faizlerinin düşürülüp limitlerinin artırıldığı 11 Ekim'den bu yana da 612 esnaf kredi başvurusunda bulundu. Bunların 120'si 29 milyon 100 bin lira kredi kullandı." ifadelerine yer verdi.

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