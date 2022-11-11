ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AKPM Üyesi Günay, Fransa'nın Strazburg kentinde "Demokrasi, yeni umut mu?" temasıyla düzenlenen forumda 195 ülkeden temsilciler, parlamenterler, sivil toplum kuruluşları ve girişimcilerin yer aldığını belirtti.

Forumda her yıl demokrasi ekseninde bir konunun ele alındığını ve 195 ülkeden katılımcıların çok boyutlu tartışmalar gerçekleştirdiği ifade eden Günay, "Bu yıl 'Demokrasi yeni umut mu?' şeklinde bir başlık altında demokrasinin çeşitli tanımları ve yaklaşımlarını tartışıyoruz. 2 bin yıldan fazla tarihi olan bir demokrasi kavramını bu yüzyılda ve bugünlerde konuşmak ne kadar anlamlı onu da bir yandan değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Günay, forum sırasında paylaşılan bazı araştırma sonuçlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaşanan pandemi dönemi ve arkasından ortaya çıkan sağlık, gıda ve enerji krizi ile şu anda ne yazık ki Avrupa'nın ortasında bile tanık olduğumuz jeopolitik güçler savaşı nedeniyle bu krizler daha da derinleşti. Peki demokrasi bütün bu sorunları aşabilecek mi, bu krizleri halledebilecek mi? Aslında bu yüzden çok anlamlı bir konu ve tema. Yalnız şunu da gördük aslında herkesin çok farklı yaklaşımı var. Demokrasi insan hakları mı, hukukun üstünlüğü mü, bir yapısal rejim mi? Bütün bunlar her boyutuyla konuşuluyor. Yalnız burada paylaşılan bir çalışma var. 167 ülkede yapılmış ve burada ülkelerin demokrasi endeksleri ölçülmüş. Buna göre, yalnızca 21 ülkede yani katılan ülkelerin yüzde 6,4'ünde gerçek demokrasi var. Ancak 53 ülkede yani yaklaşık yüzde 39'unda kusurlu demokrasi yani bir şekilde aksayan bir demokratik yapı ortaya çıkmış ve 59 ülkede otoriter rejimin olduğu ortaya çıkıyor. Kriz dönemlerinde demokratik sistemin etkinliği tartışıldı."

- İnsan hakları ve ayrımcılık oturumu

Forumun insan hakları ve ayrımcılık oturumuna da değinen Günay, şu ifadeleri kullandı:



"Katılımcıların ilginç paylaşımları oldu. Örneğin Afganistanlı bir kadın, 'Evet demokrasi konuşuluyor insan hakları konuşuluyor ama kimse Afganistan'ı konuşmuyor, herkes Ukrayna'yı konuşuyor' dedi. Gerçekten çok doğru. 'Orada artık sadece bir insani yardım meselesinin olmadığı, insan hakları ihlallerinin olduğu bir ortamda neden Afganistan görünmüyor?' dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Demek ki burada Batı'nın adil olmayan yaklaşımını hala görebiliyoruz. Afrika'dan gelen bir başka katılımcı 'Demokrasi nedir?' diye sordu. Dedi ki 'Eğer bir vatandaş akşam evine yemek götürebiliyorsa hayatını idame ettirebilecek su kaynağını bulabiliyorsa kime oy verdiği önemli değil. Bunları temin eden herhangi birine oy verebilir. Bu gerçeği de görelim' dedi. Şimdi bu kapsamda baktığımızda insan haklarının temel haklar olduğu ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu hepimiz biliyoruz ama yine ayrımcılık yapılıyor. Burada bazı ülkeler çokça konuşuluyor ancak bazı ülkelerdeki temel insan hakları ihlalleri gündem dahi olmuyor, göz ardı ediliyor."



Emine Nur Günay, bugün Avrupa'da yaşanan önce ırkçılık sonra antisemitizm, İslamofobia ve gelişen aşırı sağ akımın şu anda Avrupa'yı tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Peki bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Aslında cevap basit. Ekonomik, sosyal ve demokratik kapsayıcılık. Gelir dağılımında eşitsizlik, vatandaşların refahtan aldığı pay, sadece ekonomik değil sosyal refahtan aldığı pay adil olmadığı sürece sağlıklı bir demokrasiden bahsetmek çok zor. İşte ülkeler ekonomik ve sosyal kapsayıcılığı başarırsa, demokratik kapsayıcılık daha kolay gerçekleşecek gerçek demokratik sistemler gündeme gelecektir. O noktada gerçek bir demokrasiden bahsetmemiz çok daha kolay olur." değerlendirmesinde bulundu.

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