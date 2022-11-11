Eskişehir'den kısa kısa

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce fahri trafik müfettişlerine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, fahri trafik müfettişleri tarafından kural ihlali gerçekleştiren sürücülere "Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı" düzenlenirken dikkat edilecek hususlara dair bilgiler verildi.

Toplantıda ayrıca katılımcılara ihlal tespit tutanakları ve bu tutanakların dönüştürülmesi sonucu oluşan idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin istatistik verileri ile mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.





- Emniyet Müdürlüğü bünyesine 11 yeni araç katıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük bünyesinde kullanılması amacıyla 11 yeni araç alımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde tören düzenlendiği ve araçların anahtarlarının emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili birimlere tesliminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

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