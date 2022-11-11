Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da fidan dikildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da on binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, il genelinde 49 bin fidanın dikildiği 15 noktadan biri olan Gülpınar Mahallesi'ndeki törende, ağaçlandırmanın ötesinde gelecek nesillerden kendilerine emanet olan vatan için sorumluluklarını da yerine getirdiklerini söyledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise "Türkiye Yüzyılı'na Nefes Projesi" kapsamında toprakla buluşturulacak fidanların, yeşil vatanın inşa edilmesi konusunda çabaları perçinleştirdiğini anlattı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de kentin yıllık yağış ortalamasının azlığı nedeniyle dikilen fidanların büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Şehrimizin orman varlığını en üst seviyelere taşıyarak daha yeşil bir Eskişehir'e kavuşmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yılda ortalama 9 milyon fidanı fidanlığımızda üretmekteyiz. Sadece Eskişehir'de tepelerin arkasında her yıl 3 milyon fidan dikiyoruz." dedi.

Fidanların toprakla buluşturulmasıyla sona eren etkinliğe, Eskişehir Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Taşköy Mahallesi'ndeki fidan dikimine Vali Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şahin, programda, eş zamanlı olarak 20 ilçede fidanları toprakla buluşturduklarını aktardı.

Edremit ilçesinde, Kazdağları Talim Alanı mevkisindeki etkinlikte de İlçe Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda dağıtılan fidanlar öğrenciler, askerler ve protokol mensupları tarafından toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Havran ile Edremit ilçeleri arasındaki yaklaşık 5 dönüm araziye 1500 kızılçam, 30 mavi servi fidanı dikildi.

- Çanakkale

Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde 15 ayrı bölgede toplam 23 bin selvi, kızılçam, leylandi ve mazı fidanlarının dikimi yapıldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kurşunlu köyündeki etkinlikte, 81 ilde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasının düğün ve bayram havası içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Çanakkale'de de büyük bir heyecanla fidanları toprakla buluşturduklarını aktaran İskenderoğlu, "Dinimizde, prensiplerimizde de ülkemize, doğamıza sahip çıkmak, ülkemizi ağaçlandırmak bizim görevimiz. Biliyoruz ki bu doğa bize emanet. Bu güzel çocuklarımıza da biz bu emaneti güzel teslim etmek istiyoruz. O yüzden de geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’de 252 milyon ağaç diktik. Çanakkale’de ise 8 milyon ağaç dikildi." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ise bu sene Çanakkale’de dikilen fidan sayısının 4 milyon 850 bine ulaşacağı bilgisini vererek, "Kurşunlu köyündeki arazide ise toplam 5 bin selvi, kızılçam, leylandi ve mazı fidanını toprakla buluşturuyoruz." dedi.

Fidan dikimine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

- Bilecik

Bilecik'te düzenlenen etkinlikte binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Kemal Kızılkaya, Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikim etkinliğine katılarak, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kızılkaya, her fidanın çevre duyarlılığını ve birliği güçlendirerek, geleceğe miras kalacağını ifade etti.

Etkinlikte, 1 Nisan'da merkez Kızıldamlar köyünde çıkan orman yangında zarar gören alana 40 bin fidan dikildi.

- Yalova

Yalova il genelinde 5 ayrı bölgede 7 hektar alana 7 bin 700 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde mezarlık mevkisinde düzenlenen programda, 3 hektar alanda 3 bin fıstık çamı toprakla buluşturuldu.

Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci fidanlara can suyu verdi.





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