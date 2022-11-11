Sivrihisar'da fidanlar toprakla buluşturuldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

TOKİ Evleri mevkisinde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda ibreli ve yapraklı fidan dikildi.

Etkinlikte konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, gençlere daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak için kampanyaya destek olduklarını söyledi.

Katılımcılara çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğe Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Mihalıççık Orman İşletme Müdürü Güray Gün, daire amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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