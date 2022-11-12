Eskişehir'de evden ziynet eşyası hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tepebaşı ilçesindeki bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, zanlı Rukiye U'yu saklandığı evde yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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