Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4'ü firari hükümlü 22 kişi yakalandı.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetim ve kontrollerde gözaltına alınan 22 kişinin yanlarında 3 tabanca ve 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan F.A'nın 19 yıl 5 ay 25 gün, E.E'nin 2 yıl 1 ay, B.D'nin dolandırıcılıktan 4 yıl, F.A'nın ise kasten yaralamadan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.

Firari hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer 18 kişi ise serbest bırakıldı.

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