Eskişehir'de sanatçı Özlem Kanat Örneksoy'un "Çözgü" sergisi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Oda Sanat Galerisi, yeni binasının kapılarını sanatçı Özlem Kanat Örneksoy"un "Çözgü" adlı retrospektif sergisiyle açtı.

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki galerinin kurucusu ve yöneticisi de olan Örneksoy, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Oda Sanat Galerisi'nde farklı disiplinlerde pek çok serginin gerçekleştiğini söyledi.

Galerinin, video art, heykel ve resim gibi sanat ürünlerinin sergilendiği bağımsız bir alan olduğunu belirten Örneksoy, şöyle konuştu:

"Yeni yerimizdeki açılışımızı 'Çözgü' isimli kişisel sergimle yaptım. Çözgü, çözülmesi beklenen soru ve mesele anlamına geliyor. Bu bağlamda kadının, toplum içindeki konumu, toplumsal bellek ve kimlik konuları üzerine bazı üretimler gerçekleştirdim. Bu üretimler arasında fotoğraflar, video artlar ve çeşitli dokumalar var. Birçok alanı birleştirdiğim, retrospektif bir sergi oldu. Burada 80'e yakın eser sergileniyor. Odunpazarı, değişen ve dönüşen bir yer. Bu dönüşüm içinde de sanatın ve sanatçının rolünün çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda galerinin Odunpazarı'nda olmasını istedim. Bazı evler yıkılıyor, yerine yenileri yapılıyor. Yıkılan evlerdeki kişiler buradan göç ediyor. Bu bağlamda, galeri macerası, 'Toplumsal bellek yok mu oluyor?' sorusunu sorarak başladı. Burada eyleme geçerek, çeşitli sergiler düzenleyerek, bu değişim ve dönüşüme katkım olması için Odunpazarı’nı tercih ettim."



Örneksoy, serginin 20 Kasım'a kadar 12.00-18.00 saatlerinde gezilebileceğini sözlerine ekledi.

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