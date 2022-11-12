İçişleri Bakanı Soylu, Eskişehir'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Yüzyılı sadece 780 bin kilometrekareye ait değildir. Libya'dan Lübnan'a kadar, Yemen'den Filistin'e kadar, Afganistan'dan Bosna'ya, Kosova'ya, Arnavutluk'a kadar bütün coğrafyaya kadar Amerika'nın karıştırıp Batı'daki bütün sorunları Doğu'ya yıktığı bütün alanlardan onları çekip çıkarmak kudretidir Türkiye Yüzyılı." dedi.

Bakan Soylu, Anadolu Üniversitesi Salon 2016'da düzenlenen "AK Parti Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, 23 yıl önce 12 Kasım'da Düzce Depremi'nde ve ülke genelindeki deprem ile afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu yıl 74 binin üzerinde afet tatbikatı gerçekleştirdiklerini bildiren Soylu, "Türkiye'de ilk kez yapılan tatbikatlar oldu. Birçok kurumun ilk kez yaptığı tatbikatlar oldu. Hepimizin öğrendiği, hepimizin biraz daha ileri adım attığı bir tatbikatlar zincirini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi afetle mücadele alanında da gelişmeler yaşandığını kaydeden Soylu, "Bir devletin vatandaşa neler yapabileceğini, bir milletin böyle bir zorlukta nasıl bir araya gelebileceğini, o duyguyu ortaya koyan ve 'Nerede bu devlet?' sözünü hiçbir zaman söyletmeyen, 'Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun' diyen Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Tayyip Erdoğan'ın devrimi Türkiye'de bambaşka bir süreci ortaya koydu." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Menderes'in idamıyla korkutulan, ondan sonraki her 10 yılda bir darbelerle sindirilmeye çalışılan bir milletin dünyaya 'Ben varım, özgüven içerisindeyim' diye haykırdığı, yükselmenin, özgürlüğün ve hürriyetin bayrağıdır. Eğer AK Parti'yi bir siyasi parti olarak hep beraber tarif edersek bir eksikliği ortaya koymuş oluruz. Her şeyi yapabilirsiniz ama zihniyet devrimini gerçekleştiremezsiniz. Bu kadro zihniyet devrimini gerçekleştirdi. Bu kadro insanların istedikleri gibi yaşamasını, istedikleri gibi kendini tarif etmesini, dinini, milliyetini istedikleri kadar hür ve özgür bir şekilde haykırabilmesini, 'Ben dindarım' diyebilecekleri, rahat bir şekilde 'Ben dindarım' diyebilmesini, kendi kimliğini ifade etmesi lazım gelenlerin kendi kimliğini ifade edebildiği bir tabloyu, Türkiye'ye bir zihniyet devrimi olarak gerçekleştirdi. Allah sizden razı olsun."

Dünyada krizlerin olduğunu hatırlatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öyle bir lidere sahibiz ki dünyayı avucunun içi gibi bilen... Avrupa göreceksiniz bu krizlerin içinde debelenirken Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde buradan fırsat çıkaracak ve dünyayı peşine takacak inşallah. Bize çocukken şöyle söylerlerdi. Öyle büyütürler ki derler ki 'Avrupa büyük planlar yapar. 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık büyük planlar yapar.' 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık büyük planlar yapan o ülkeler, o büyük büyük ülkeler, atınca mangalda kül bırakmayan ülkeler, burnu büyük ülkeler ne oldu? Bu kışı hesap edemeyenin büyük planına yanayım ben. 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planına yanayım. Bizi ürkütüyorlar, korkutuyorlar. Kendi çürük çarık arabalarını bize paslıyorlardı yıllarca. Yıllarca onu yaptılar. Zannettiler ki hiç çıkmayacak. Türkiye Yüzyılı nedir biliyor musunuz? Sizin yaptığınız nedir? Siz bu zihnin prangalarını çözdünüz. Türkiye ilk arabasını yaptı. Bizden sonraki çocuklar gelecekler, gençler gelecek arabalarını yapacaklar. Bir tane değil, düzinelerce markalarla araba yapacaklar inşallah. Bunu bir millet yapacak. Çünkü siz öz güven kazandırdınız."

- "Tayyip Erdoğan hiç geri adım atmadı"

İçişleri Bakanı Soylu, 21'inci asrın başından itibaren AK Parti iktidarının, bugün Cumhur İttifakı'nın hep birlikte bir önemli adımı gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece terörle mücadele etmediler. Aynı zamanda terörün istismar ettiği bütün alanları kapatmak için elden gelen her şeyi ortaya koymaya çalıştılar. Hiç geri adım atmadılar. Ne söylerlerse söylesinler, moralini Tayyip Erdoğan'ı nasıl bozmak isterlerse istesinler, dünya hangi kumpası kurmak isterlerse istesin geçmişte karşı karşıya kaldığımız bütün sıkıntıların bu fay hatlarından aynı depremin olduğu gibi fay hatlarından ortaya çıktığını bildiği için Tayyip Erdoğan hiç geri adım atmadı. Milletine inandı, itimat etti, dava arkadaşlarına inandı, itimat etti. 'Doğru yaparsam Cenabı Allah bizimle beraberdir' diye inandı ve itimat etti ve yoluna devam etti."

Türkiye'nin, Doğu'nun, Güneydoğu'nun makus talihini yendiğini kaydeden Soylu, PKK terörüne, yabancı istihbarat servislerine, Amerika'nın, Avrupa'nın ortaya koyduğu iklime fırsat vermediğini vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonuna değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı sadece 780 bin kilometrekareye ait değildir. Libya'dan Lübnan'a kadar, Yemen'den Filistin'e kadar, Afganistan'dan Bosna'ya, Kosova'ya, Arnavutluk'a kadar bütün coğrafyaya kadar Amerika'nın karıştırıp Batı'daki bütün sorunları Doğu'ya yıktığı bütün alanlardan onları çekip çıkarmak kudretidir Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı barış yüzyılıdır. Hiç kimse 20-25 yıl önce böyle bir Türkiye tasvir etmiyordu ama bugün Allah'a çok şükürler olsun, ayaklarının üzerine basan bir Türkiye var. Hem de sağlam bir şekilde basan bir Türkiye var. Geleceğinde ne yapabileceğini bilen bir Türkiye var. Onlar önündeki kışı göremeyecekken 2023'ün, 2053'ün, 2071'in hesabını şimdi bir kademe daha öte geçip bir 100 yılın hesabını ortaya koymaya çalışan ve bütün milletinin vizyonunu ortaya koymaya çalışan bir Türkiye var.

İnşallah Ereğli'de gaz çıktığı zaman, o evlere verilmeye başlandığı zaman siz Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in halini bir görün, bir görün. O gün televizyonları kapatırlar herhalde. Neymiş? Meral Akşener ile Pervin Buldan tam bir tantanacı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin genel müdürlüklerini paylaşırken kavga etmiyorsunuz. Ankara belediyesindeki ihaleler tıpır tıpır giderken herhangi bir kavga etmiyorsunuz. Oradaki rantları paylaşırken kavga etmiyorsunuz. Ama güya kendi aranızda bir kavga varmış hissi vererek milletin cebinden yine bir şeyleri koparmaya üfürmeye ve ütmeye çalışıyorsunuz. İkinizin patronu da aynı. PKK'nın da HDP'nin de patronu Amerika, İYİ Parti'nin Meral Akşener'in patronu da Amerika. Bu kadar basit. Ne diyorlarsa onu yapıyorlar. Bir partide toplantı yapıyorlar. Dönüyorlar bir de büyükelçilikle toplantı yapıyorlar. Bir milli duruşları, bir milli refleksleri, bir milli anlayışları, bir kendi politikaları yok. Yatıyorlar, kalkıyorlar, Tayyip Erdoğan... Ele gidiyor değil mi Kılıçdaroğlu, görüyorsunuz ne kadar nazik o İngilterelerde, Amerikalarda o insanlara karşı elin adamına nezaket gösteriyor, içeride geliyor Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kimyasal saldırıda bulundun' iftirasında bulunanlara da sahip çıkıyor, kendi adamlarına bunu söylettiriyor. Yetmedi bu ülkenin polisine, jandarmasına, bu ülkenin sınır kuvvetlerine siz dönüyorsunuz, diyorsunuz ki 'Siz cari açığı kapatmak için ülkenin Cumhurbaşkanına, İçişleri Bakanıyla birlikte uyuşturucu ticareti yapıyorsun.' Yazıklar olsun. Boyunuza posunuza yazıklar olsun. Ama neden? 2023 geldikçe bu zırvaları daha fazla yaşayacaksınız."

- "Gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakacağız"

Bakan Soylu, 2023 yılı için çok çalışılması ve gayret gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sadece siyaset yapmadıklarını anlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece bir siyaset ortaya koymuyoruz. Yitiklerimizi bulmaya çalışıyoruz hep birlikte. Hep birlikte bu yitiklerimizi bulup gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakacağız. Ve sadece biz huzurlu olmayacağız. Müslüman coğrafyayı çektiği bu sıkıntılardan ve bu çilelerden hep birlikte kurtaracağız. Balkanlar'ı karşı karşıya kaldığı tehditten hep beraber kurtaracağız. Göreceksiniz yükseleceğiz. Avrupa ve Batı düşecek. Dünyanın efendisi yine hak ve hakikat olacak ve adaletin yolcuları ve bu güzel insanlar olacaklar. Hizmetkar olacağız. Onların efendiliği gibi değil. Biz hizmetkarlık yapacağız. İnsanlara nasıl hizmetkarlık yapılacak? Hep beraber göstereceğiz. Onun için çok çalışacağız ve çok gayret göstereceğiz. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'dır. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte sağlayacağız. Ve inşallah etrafımızdaki coğrafyaya, dünyaya huzuru hep beraber güveni hep beraber vereceğiz."

Programa, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer ile partililer katıldı.

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