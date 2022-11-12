Eskişehir'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Elmas D. idaresindeki 26 EBB 118 plakalı otobüs, Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 26 ADA 872 plakalı otomobille çarpıştı.



Savrulan otobüs, Piri Reis Parkı'nın istinat duvarına çarptı.

Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.



Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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