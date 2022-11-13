Eskişehir'de misafir olduğu evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de misafir olarak geldiği evdeki çelik kasadan para çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Odunpazarı ilçesinde yaşayan F.Ç, kendisini ziyarete gelen bir kişinin kasada bulunan 1000 dolar ile 14 bin lirayı çaldığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada ele geçirilen paralar sahibine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.