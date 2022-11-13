Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde bulunan içkili işletmede, çalışanlar ile bir grup müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Çolak (29), Enes A. (27), Engin T. (30), Melikhan G. (24), Ömer Y. (22) bıçak, Buket A. (22) ise tüfekle yaralandı.

Kavgada yaralanan 6 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Uğur Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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