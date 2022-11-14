Eskişehir'de lokantacılar KDV indirimi talep ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen, temel gıda ürünlerine getirilen Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin sektörlerinde hizmet veren esnafa da uygulanmasını istediklerini bildirdi.



Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkan Vekili de olan Bilen, yaptığı yazılı açıklamada, lokantacı esnafının, ham maddeleri arasında yer alan temel gıda ürünlerini yüzde 1'lik KDV oranıyla aldığını ancak bu ürünleri satarken yüzde 8 KDV uygulandığını kaydetti.



KDV farkının esnafa yansıdığını savunan Bilen, şunları belirtti:



"Lokanta, çay bahçesi, kafeterya ve pastane gibi yemek hizmeti sunan yerlerde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, tüketicilere sağlayacağı 7 puanlık avantaj açısından da önemli. KDV ile ilgili sorunumuzu ilgili bakanlıklara ileterek çözüm için girişimde bulunduk. Sektör temsilcileri olarak sektörümüzde KDV oranının yüzde 1'e çekilmesini istiyoruz. Esnafımız da KDV indiriminden yararlanmalıdır."

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