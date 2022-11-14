Şehirdeki eğitim kurumlarının atıl malzemeleriyle köy okullarını donatıyorlar

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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'deki Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, öğretmenlerin gözetiminde kentteki okulların eskiyen, atıl durumdaki malzemelerini geri dönüştürerek kırsal mahallelerdeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Okul, metal teknolojileri alanında geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için 6 öğretmen nezaretinde 60 öğrenciyle 5 yıl önce çalışma başlattı.

Kentteki diğer eğitim kurumlarının eskidiği için kullanamadığı masa, sıra ve çeşitli materyalleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında dönüştüren öğretmen ve öğrenciler, basketbol potası, tenis masası, voleybol direği, kitaplık, sandalye, çardak, sehpa, bahçe takımı, geri dönüşüm kutusu ve şamdan üretiyor.

Atık okul malzemelerin geri dönüştürülmesiyle oluşturulan ürünler, kırsal mahallelerdeki 30 ilkokul ve ortaokula bedelsiz verildi.

Bahçe takımı, geri dönüşüm kutusu ve şamdan gibi bazı ürünler, isteyen kurum ve kuruluşlara da satılıyor. Okulun döner sermayesi aracılığıyla satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir ise öğrencilere harçlık oluyor.

Okul Müdürü Selamet Küçükkör, AA muhabirine, geri dönüştürdükleri sıra, masa gibi okul gereçlerinden özellikle dezavantajlı okullar için çeşitli gereçler ürettiklerini söyledi.

Bu ürünleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bağışladıklarını belirten Küçükkör, "100'ün üstünde basketbol potası, çardak, masa tenisi, satranç masası üretilip teslim edildi. Özellikle Eskişehir'in kırsal mahallerindeki öğrencilerin olduğu okullara destek amacıyla bu üretimleri gerçekleştiriyoruz. Daha sonra söz konusu ürünlerin kurulumunu da biz yapıyoruz." dedi.

Küçükkör, öğrencilerin iki günde basketbol potası, üç günde masa tenisi masası, bir haftada da çardak yapabildiğini ifade etti.

- "Öğrenci sıralarının ahşap kısımlarından bank ya da çardak üretiyoruz"

Metal Teknolojileri Alan Şefi Ali Duman ise geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen ürünlerle öğrencilerine eğitim verirken diğer taraftan üretim yaptıklarını anlattı.

Okullardan kendilerine ulaştırılan geri dönüştürülebilecek malzemeleri kullandıklarını dile getiren Duman, şöyle konuştu:

"Çoğunlukla eskimiş olan öğrenci sıralarının metal kısımlarını tekrar kullanıyoruz. Ahşap kısımlarından öğrencilerin kullanması için bank ya da çardak üretiyoruz. Dönüştürdüğümüz malzemeleri okullarımıza yeniden ulaştırıyoruz. Okullarımızın özellikle sportif malzemelerden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bu ürünlerin bir kısmını hibe olarak yapıyoruz. Bazen döner sermayemiz aracılığıyla ücretli olarak yaptığımız ürünler oluyor. Öğrenciler döner sermaye sayesinde harçlıklarını çıkarıyor."

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