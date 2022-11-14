EESOB Başkanı Birsen'den Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'nda düzenleme talebi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Ekrem Birsen, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Birsen, yaptığı açıklamada, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un, esnaf ve sanatkarlar nezdinde haksız rekabete yol açtığını öne sürdü.

Söz konusu kanunla zincir mağazaların, ürünlerini aracısız olarak doğrudan fabrikalardan alarak bayi karını ortadan kaldırdığını ifade eden Birsen, şunları kaydetti:

"Bu da bizim açımızdan haksız rekabet ortamı yaratıyor. Bu nedenle bu kanunun tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Zincir mağazalar, aklınıza gelebilecek her türlü ürünü satabiliyor. Esnaf ve sanatkarlar ise ruhsatlarında yazan faaliyet konularıyla ilgili ticaret yapabiliyor. Bu, haksız rekabet anlamına geliyor. Herkesin yaptığı işle alakalı ürün satabilmesi sağlandığında ve haksız rekabet ortadan kaldırılmış olduğunda ticaret düzeni, Türkiye'de daha iyi işlemiş olacaktır. Bu nedenle bizim en büyük beklentimiz, bu yasanın yeniden düzenlenerek, Türkiye'deki ticari düzenin yapılandırılmasını sağlamaktır."

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