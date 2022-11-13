Eskişehir'deki ölümlü silahlı kavgayla ilgili 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de içkili eğlence yerinde bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye getirilen zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki içkili işletmede 13 Kasım'da, çalışanlar ile bir grup müşteri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada müşterilerden Uğur Çolak (29) bıçakla öldürülmüş, Enes A. (27), Engin T. (30), Melikhan G. (24) ve Ömer Y. (22) bıçaklanarak, Buket A. (22) ise tüfekle yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 17 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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