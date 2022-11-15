İstanbul'daki terör saldırısı Eskişehir'de protesto edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Kardeşlik Platformu üyeleri, İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Yediler Parkı'nda toplanan grup adına konuşan İbrahim Akar, İstiklal Caddesi'ndeki saldırının eli kanlı terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu terör saldırısının, insanlığa kasteden kirli stratejinin bir parçası olduğunu belirten Akar, "Biz, olayın izini sürdüğümüzde saldırının arkasındaki gücü net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında değişen bir şey yok. Terör, insanın ve insanlığın sesini yükseltmek isteyen Türkiye'ye karşı gücün ve çıkarın hukukunu dayatan emperyalist sistemin geliştirdiği kirli stratejinin adıdır." dedi.

Akar, terörü aklamaya çalışan, terörün oluşturduğu anafordan faydalanma girişiminde bulunan her kim varsa teröristlerle beraber insanlara ve insanlığa karşı suç işlediğini dile getirdi.

Teröre aman vermeyeceklerini vurgulayan Akar, "Teröristlerin oluşturmak istedikleri propaganda anaforuna kapılmayacağız. Birlik harcıyla karılmış millet ruhumuzdan taviz vermeden, hep birlikte geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sini inşa ve ihya edeceğiz." diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona eren basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ile sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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