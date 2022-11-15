Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.



Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler İbrahim Halil A. ile B.Y'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 30,06 gram esrar, 70 sentetik uyuşturucu hap, 6,05 gram metamfetamin ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 16 içki ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Halil A. tutuklandı. B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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