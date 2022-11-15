AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, MHP İl Başkanı Candemir'i ziyaret etti

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın, MHP İl Başkanı İsmail Candemir'i ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Çalışkan ve Candemir'in görüşmede, ülke ve şehir gündemine dair değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zihni Çalışkan, Cumhur İttifakı paydaşları olan MHP İl Başkanı İsmail Candemir'i, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Salim Acabay ve yönetim kurulu üyeleriyle ziyaret ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2023 seçimi ülkemizin kader seçimi olacak. Bu bağlamda, kıymetli başkanlarımızla önümüzdeki süreçte yapacağımız müşterek çalışmalara dair fikir alışverişlerinde bulunduk. Cumhur İttifakı ülkemizin geleceğin teminatıdır. Cumhur İttifakı her daim zindedir, ilk günkü heyecanıyla sahada milletiyle iç içedir. Ülkemizin geleceği için kıymetli başkanlarımız ve teşkilatlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."

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